Ayancık Ketenevi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gelecek Turizmde Projesi" kapsamında hayata geçirilen ketenevi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Usta öğretici Asuman Yılmaz, coğrafi işarete sahip Ayancık keteninin ipe dönüştürülme aşamalarını ziyaretçilerin deneyimleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Ayancık keteninden ip ürettiklerini anlatan Yılmaz, "Ayancık Ketenevi deneyim atölyesi olarak ziyaretçilerini de ağırlıyor. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ketene dair yapılan tüm faaliyetleri deneyimliyor." dedi.

Yılmaz, topraktan kumaşa geçen ketenin serüvenini gelecek nesillere aktarmaya hedeflediklerini kaydetti.