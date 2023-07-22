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        Gerze'de 47. Geleneksel Kültür Ve Sanat Festivali başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:49
        Gerze'de 47. Geleneksel Kültür Ve Sanat Festivali başladı

        SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen "Gerze Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

        Gerze Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, İskele mevkisinde Kaymakam Tekin Dündar ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

        Açılışta Ayancık Belediyesi Türk Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

        Etkinliğe AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Kağıthane Belediye başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

        Konserlerin düzenleneceği festival, iki gün sürecek.

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