Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:18
        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        SİNOP (AA) - Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Beyzanur Tüysüz idaresindeki 57 AAN 504 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Dranaz Tüneli mevkisinde yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen Hüseyin Akgül'ün kullandığı 55 BAY 67 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Özlem Koyuncu Akgül (45), Beren Akgül (9), Ahmetcan Akgül (75), Razan Koyuncu (71) ile Satılmış (45), Emre Yasin (8), Beyzanur (20), Nuriye (43) ve Yasemin Tüysüz (11), sağlık ekiplerince Boyabat ve Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Yasemin Tüysüz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Gerze'de 47. Geleneksel Kültür Ve Sanat Festivali başladı
        Gerze'de 47. Geleneksel Kültür Ve Sanat Festivali başladı
        Gerze ilçesinde kullanılmayan bir ev yandı
        Gerze ilçesinde kullanılmayan bir ev yandı
        Ayancık Ketenevi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Ayancık Ketenevi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Sinop'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Sinop Ayancık'ta afetzedeler için 158 konut daha inşa edilecek
        Sinop Ayancık'ta afetzedeler için 158 konut daha inşa edilecek
        Ayancık'ta Yunanistan Kültür Gecesi etkinliği gerçekleştirildi
        Ayancık'ta Yunanistan Kültür Gecesi etkinliği gerçekleştirildi