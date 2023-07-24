Sinop'ta ambalaj atık deposunda çıkan yangın söndürüldü
SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde ambalaj atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yaykıl köyü mevkisinde bir ambalaj atık deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Gerze Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözle müdahale etti.
Deponun içindeki diğer ambalaj atıklar yangından zarar görmemesi için iş makineleriyle güvenli bölgeye taşındı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.