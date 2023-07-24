Sinop'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 bebek 4 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 57 S 4023 plakalı minibüs, eski Sinop-Bafra kara yolu Dereyeri mevkisinde 34 EPK 016 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından Gerze Belediyesi ekipleri tarafından yol temizliği yapıldı.