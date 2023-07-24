Sinop'ta kütüphane etkinlikleri satranç turnuvasıyla başladı

SİNOP (AA) - Sinop Dr. Rıza Nur İlk Halk Kütüphanesi'nde satranç turnuvası düzenlendi.

Kütüphane Müdürü Erol Akarslan, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında 100 bin etkinlik yapılması kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Okulların tatile girmesi, üniversite sınavlarının tamamlanması, yaz döneminin başlaması ile birlikte kütüphanede okuyucu sayısında bir düşüş yaşandığını belirten Akarslan, "Yaz döneminde hem okuyucu sayısını artırmak hem de Genel Müdürlüğümüzün isteği doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 100 bin etkinlik yapılması kapsamında ilçeler dahil olmak üzere her ilde her ay 100 etkinlik yapılması istendi. Dolayısıyla kütüphane olarak program dahilinde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemeye başladık. İlk etkinliğimiz satranç turnuvası oldu. Ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek göçmen ailelerinin topluma uyum sağlanması amacıyla göçmen çocuklarıyla ilgili etkinlikler olacak. Ayrıca açık olan ana okulları ile ilgili düzenlenecek etkinliklerinin yanı sıra kitap okuma, film gösterileri, resim ve yarışmalar gerçekleştirilecek." dedi.