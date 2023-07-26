Sinop yelken sporunda eski günlerine dönmek istiyor

SİNOP (AA) - Sinop Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Özden Saral, Sinop Yelken İhtisas Kulübü olarak eski başarılarını tekrar yakalamak veya yaşatmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini ve altyapı çalışmalarına çok önem verdiklerini söyledi.

Kulüpte 30 yıldır yelken antrenörü olarak görev yaptığını belirten Saral, daha önceki yıllarda Sinop adına yelken sporunda çok sayıda başarı ve derecelere imza attıklarını belirtti.

Saral, "Olimpiyatlara sporcu yetiştirdik. Çeşitli Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa şampiyonasında dereceye giren sporcularımız oldu. Son 5-6 yıl içinde Türkiye çapında derece yapamadık. Araya pandemi girdi, kulüpte değişiklikler ve çeşitli olumsuzluklar yaşandı." dedi.

İki yıldır yelkende söz sahibi olmak için sürekli çalışma ve faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Saral, şunları kaydetti:

"Yelken sporunda başarılı ve yetenekli çocuklarımız var. Milli takım kampına çağrılan çocuklarımız var. Şu anda yelkene gönül veren 60 civarında öğrencimiz var. Denizde her gün 6 saat birlikte antrenman yapıyoruz. Eski başarıları tekrar yaşamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda altyapıya çok önem veriyoruz. Seydi Ali Reis Yelkenci Eğitim Projesi ve yaz okulları dahilinde yetenekli çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, çocuklarımızın Türkiye Yelken Federasyonu faaliyetlerinde yarışmalarını sağlamak ve milli takımda yer almaları. Yelken sporu çok teknik bir spor olduğundan 8-9 yaşında çocuklarımıza eğitim veriyoruz ancak 2 yıl eğitim alan sporcularımız yarışmacı düzeyine çıkıyor."