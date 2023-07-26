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        Sinop'ta sıcaktan bayılan ebabil kuşu koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 20:18
        Sinop'ta sıcaktan bayılan ebabil kuşu koruma altına alındı

        SİNOP (AA) - Sinop'ta baygın halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda bir otelin arka bahçesinde baygın haldeki kuşunu fark eden otel yetkilisi Fahri Bostan, kuşu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Doğa Koruma Milli Parkları Şube Müdürlüğü görevlisi, "Ebabil kuşu hızlı uçan bir kuş. Havaların aşırı sıcak olması nedeniyle bir yerlere çarpmış veya etkilenerek düşmüş olabilir. Bize haber verildi. Bizde Sarıkum bölgesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edeceğiz. Orada veterinerlerimiz bakacak ve koruma altına alınacak. Daha sonra ebabil kuşu tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak." dedi.

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