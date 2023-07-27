Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gerze'de ekmek fiyatına zam yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 09:35
        Gerze'de ekmek fiyatına zam yapıldı

        SİNOP (AA) - Sinop’un Gerze ilçesinde 240 gram ekmeğin fiyatı, 8 liraya yükseltildi.

        Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından dağıtılan yeni tarifeye göre, 5 liradan satılan 210 gram ekmeğin, bugün itibariyle gramının da 240'a çıkarılarak 8 liradan satılacağı fırıncı esnaflara bildirildi.

        Fırın sahibi Mustafa Balta, sürekli artan un ve diğer maliyetlerin yükselişi nedeniyle ekmeğe zam yapıldığını belirterek, "Un fiyatları arttı. Elektrik ve doğal gaz zamları yapıldı. Asgari ücret yükseldi. Maliyetlerimiz çok arttı." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

        Benzer Haberler

        Sinop'ta sıcaktan bayılan ebabil kuşu koruma altına alındı
        Sinop'ta sıcaktan bayılan ebabil kuşu koruma altına alındı
        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop yelken sporunda eski günlerine dönmek istiyor
        Sinop yelken sporunda eski günlerine dönmek istiyor
        Gerze'de fırın ve zincir marketlerde denetim yapıldı
        Gerze'de fırın ve zincir marketlerde denetim yapıldı
        Sinop'ta su kanalına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Sinop'ta su kanalına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Sinop'ta selden etkilenen köprüler ve yollar ulaşıma açılacak
        Sinop'ta selden etkilenen köprüler ve yollar ulaşıma açılacak