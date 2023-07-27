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        Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:50
        Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Lala köyünden şehir merkezine seyir halindeki A.Y'nin kullandığı 67 EU 471 plakalı otomobil önce arızalandığı için emniyet şeridine park edilen 25 GC 094 plakalı otomobile, ardından aynı yöndeki Ş.G'nin kullandığı 57 KK 927 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Kazada sürücü A.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan T.Ö. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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