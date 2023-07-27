Sinop Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

SİNOP (AA) - Sinop’ta 2 bin 500 yıllık tarihi kale surları ve saat kulesindeki restorasyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Meydan Projesi kapsamında Atatürk Caddesi'nde gün yüzüne çıkartılan tarihi kale surları ve saat kulesinin restorasyon çalışmalarının İl Özel İdare bünyesinde yıl sonuna doğru tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Çınkıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle devam eden projenin Sinop’un tarihi dokusunun yaşatılması adına önem arz ettiğini belirtti.

Sinop İl Özel İdaresi olarak hizmet alanlarının yalnızca köy yolları ve altyapı çalışmalarından ibaret olmadığını ifade eden Çınkıl, "Köylerdeki bu hizmetlerle birlikte, kültür ve turizm alanında da Sinop'a değer katmak öncelikli amaçlarımızdan. Tarihi kale surlarındaki restorasyon çalışmalarıyla birlikte, Atatürk Caddesi'ndeki binalardaki dış cephe iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Her iki çalışmanın tamamlanmasıyla Sinop Kent Meydanı şehrin tarihine yakışır bir iklime kavuşacak." dedi.