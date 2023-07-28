Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler limana sığındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:20
        Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler limana sığındı

        SİNOP (AA) - Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler şehrin doğal limanına sığındı.

        Kentte saatteki hızı 50-70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.

        Gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından seyrine devam edecek. Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları, talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

        Sinop Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, 3 gündür süren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşama doğru azalması bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!

        Benzer Haberler

        Sinop Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
        Sinop Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
        Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Gerze'de ekmek fiyatına zam yapıldı
        Gerze'de ekmek fiyatına zam yapıldı
        Sinop'ta sıcaktan bayılan ebabil kuşu koruma altına alındı
        Sinop'ta sıcaktan bayılan ebabil kuşu koruma altına alındı
        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop yelken sporunda eski günlerine dönmek istiyor
        Sinop yelken sporunda eski günlerine dönmek istiyor