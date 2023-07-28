Gerze Kaymakamı Dündar Sorkun Şelalesi'ndeki çalışmaları inceledi
SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, Sorkun Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.
Dündar, Sorkun köyündeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki dere ile 3 şelaleden oluşan Sorkun Şelalesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İnceleme gezisine Gerze belediye başkanı Cevat Şensoy, Gerze ilçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Baş da katıldı.