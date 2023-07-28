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        Gerze Kaymakamı Dündar Sorkun Şelalesi'ndeki çalışmaları inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:54
        Gerze Kaymakamı Dündar Sorkun Şelalesi'ndeki çalışmaları inceledi

        SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, Sorkun Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.

        Dündar, Sorkun köyündeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki dere ile 3 şelaleden oluşan Sorkun Şelalesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        İnceleme gezisine Gerze belediye başkanı Cevat Şensoy, Gerze ilçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Baş da katıldı.

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