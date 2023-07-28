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        Sinop'ta deniz suyunun ani soğumasıyla şoka giren tonlarca balık kıyıya vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:47
        Sinop'ta deniz suyunun ani soğumasıyla şoka giren tonlarca balık kıyıya vurdu

        SİNOP (AA ) - Sinop'ta deniz suyunun ani soğumasıyla şoka girerek kıyıya vuran tonlarca balık vatandaşlar tarafından toplandı.

        "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, irili ufaklı tonlarca balık şoka girerek kıyıya vurdu.

        Durumu gören çok sayıda vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekneler, ağlar, kepçeler ve oltaların yanı sıra elleriyle de topladı.

        Balıkları kolayca yakalayan Sinoplular, tuttukları kilolarca balığı evlerine ve balıkhanelere götürdü.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, yaptığı açıklamada, soğuk suyun çarpmasıyla şoka giren balıkların yarı baygın vaziyette su yüzüne çıktığını söyledi.

        Vatandaşlar da kıyıda kolayca balık avlamanın kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

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