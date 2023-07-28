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        Sinop'ta Bisikletli Polis Timleri göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:49
        Sinop'ta Bisikletli Polis Timleri göreve başladı

        SİNOP (AA) - Sinop'ta Akliman ve Hamsilos bölgesindeki Bisikletli Polis Timleri (Martılar) görev yapacak.

        Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yaptığı açıklamada, Akliman ve Hamsilos bölgesindeki bisiklet ve yürüyüş yolunu kullananların ve kente gelen misafirlerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla Hamsilos Polis Noktası oluşturulduğunu, bu alanda "Martı" timlerinin görev yapacağı belirtti.

        Akliman'ın Sinop turizminin canlanan ve hızla gelişen bir bölgesi olduğunu belirten Karaömeroğlu, "Bu bölgede vatandaşlarımızın güvenlik meselesini daha iyi çözebilmek için Hamsilos güzergahındaki bisiklet ve yürüyüş yolunu güvenli bir şekilde kullanabilmeleri adına Hamsilos'ta Akliman Polis Noktası hizmetini bugün faaliyete geçiriyoruz. Aynı zamanda farklı bir yenilik olarak, hem asayiş görevi hem de bisikletli polis devriyesini hizmete sokacağız. İlk defa kentimizde bir bisikletli polis hizmeti vermeye başlıyoruz. 24 saat esaslı hem polis noktası hem de devriye hizmeti olarak insanların huzuru ve güvenliği için burayı faaliyete geçiriyoruz. Özel İdare tarafından yapılan polis noktasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de şu anda Türkiye'de 8 ilde bisikletli Martı timlerinin görev yaptığını, Sinop'un da 9. il olarak faaliyete geçeceğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua yapıldı, timler devriyeye çıktı.

        Hamsilos Polis Noktası'nda, 24 saat esasına göre Asayiş Şube Müdürlüğünce görevlendirilen polisler ile Şehit Salih Saraç Polis Merkezi Amirliği bünyesindeki çarşı ve mahalle bekçilerinin de görev alacağı, bölgede "nokta görevi" ve "bisikletle devriye" görevi yapılacağı bildirildi.

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