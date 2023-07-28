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        Boyabat Belediyesi'nin araç filosu genişliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:43
        Boyabat Belediyesi'nin araç filosu genişliyor

        SİNOP (AA) - Boyabat Belediyesi tarafından alınan çöp kamyonu hizmete başladı.

        Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, yeni araçla ilgili İtfaiye Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada vatandaşa hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        Yeni hizmet aracının finansmanının yarısının İller Bankası yarısının da belediye kaynakları ile karşılandığını anlatan Coşar, "Bu araçla ilçemize hizmet edecek arkadaşlarımızı Cenabı Hak kazadan beladan korusun. İlçemize hizmet etme yolunda projelerimizi bir bir yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki ay vahşi çöp depolamadan da vaz geçmek suretiyle katı atık bertaraf tesisimizi hizmete sokacağız. Aracın alınmasında destek olan başta sayın milletvekilimiz Nazım Maviş ve diğer tüm yetkililerimize teşekkür ederiz." dedi.

        Konuşmanın ardından kurban kesildi.

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