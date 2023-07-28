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        Sinop'ta çevre temizliğine katkıda bulunan vatandaş belediye tarafından ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:52
        Sinop'ta çevre temizliğine katkıda bulunan vatandaş belediye tarafından ödüllendirildi

        SİNOP (AA) - Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, ilçedeki ormanlık alanlarda 20 yıldır gönüllü çevre temizliği yapan Ahmet Yalçın'a plaket sundu.

        Belediye Başkanı Coşar, Anadolu Ajansının 23 Temmuz'da yayınladığı "Ormanlardan 20 yıldır çöp toplayıp çevre temizliğine katkıda bulunuyor" başlıklı haber üzerine, Ahmet Yalçın'ı Boyabat Belediyesi İtfaiyesi önüne davet etti.

        Ahmet Yalçın'a örnek davranışından dolayı teşekkür ederek plaket sunan Coşar, çevre temizliği konusunda duyarlı vatandaşların daha da çoğalmasını istediklerini dile getirdi.

        Çevre temizliğinin sadece belediyenin çalışmalarıyla olmayacağını, vatandaşların da ellerinden geldiğince temizliğe katkı sağlamaları gerektiğini söyleyen Coşar, "Maalesef vatandaşlarımız bir çok yerde mesire alanlarında, parklarda yedikleri, içtikleri atıkları çöp kovalarına atmaları gerekirken oldukları yere bırakıyorlar. Bu da bizlere yakışan bir davranış değildir. İleride gençlerimizin, vatandaşlarımızın daha duyarlı olacaklarına dair şüphem bulunmamaktadır." diye konuştu.

        Çevreci Ahmet Yalçın da teşekkür ederek "Ben yaptığım işi severek ve Allah rızası için yapıyorum. Şu an çok huzurlu ve mutluyum. İnşallah benim davranışım gençlere örnek olur. Ormanları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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