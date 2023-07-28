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        28. Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 20:29
        28. Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali başladı

        SİNOP (AA) - Sinop’un Ayancık ilçesinde 28'inci Kültür, Keten ve Ahşap Festivali düzenlendi.

        Kortej yürüyüşü ile başlayan sahil meydanındaki festivalin açılış töreninde halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, açılış konuşmasında, "İlçemizin kültürel ve doğal mirası olan keten ve ahşabımıza sahip çıkmak için başlatılan festivalimizin bu yıl 28’incisini kutlamak için bu alandayız. İçerik olarak dolu dolu bir festival programına katılan sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Karikatür yarışmaları ve keten ürünlerinden oluşan sergi açılışının ardından söyleşiler gerçekleştirildi.

        Ekin Uzunlar, Bengü ve Zara gibi sanatçıların da katılacağı festival üç gün sürecek.

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