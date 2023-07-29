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        Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 15:17
        Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk hastaneye kaldırıldı

        SİNOP (AA) - Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Ankara'dan tatil için aileleriyle Sinop'a gelen ve Kumkapı mevkisinde serinlemek için denize giren N.F.G (15) ile arkadaşı E.R.Ş (15) suda boğulma tehlikesi geçirdi.

        Vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Cankurtaran ve deniz polisi ekipleri boğulma tehlikesi geçiren çocukları sudan çıkardı.

        Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan N.F.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, E.R.Ş'nin ise bilinci kapalı ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

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