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        Sinop'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 23:33
        Sinop'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        SİNOP (AA) - Sinop’un Gerze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.S. iradesindeki 57 AAG 186 plakalı otomobil, eski Gerze-Sinop kara yolunda, E.İ. idaresindeki 55 TS 638 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 57 AAG 186 plakalı araçta bulunan sürücü ile A.S. yaralandı.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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