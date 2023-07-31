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        28. Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:59
        28. Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali sona erdi

        SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde belediye tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Kültür, Keten ve Ahşap Festivali sona erdi.

        İlçede, 28 Temmuz'da kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileri ile başlayan festivalde, Ekin Uzunlar, Bengü ve Zara gibi sanatçılar konser verdi.

        Festival kapsamında çeşitli sergiler, söyleşiler müzik dinletisi ve turnuvalar düzenlendi.

        Sanatçılara ve turnuvada şampiyon olan takımlara ödüllerini takdim eden Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, "Dolu dolu programı olan bir festival geçirdik. İlçemizde festivalleri ve çeşitli etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

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