Sinop'ta mübadiller geçmişten izler taşıyan eşyalarını sergiliyor

SİNOP (AA) - Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesiyle 100 yıl önce Sinop'a göç eden mübadillerin torunları, büyüklerinden kalan eşyaları dernek binasında sergiliyor.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, AA muhabirine, 2014 yılında Sinop'ta kurulan derneğin amacının, kültürlerini yaşatmak ve geleceğe aktarmak olduğunu söyledi.

Mübadelenin 100. yılı dolayısıyla dernek tarafından çeşitli etkinliklerin yanı sıra özel projeler hazırladıklarını da belirten Aral, "Mübadelenin 100. yılında Yunanistan'dan Sinop'a göç eden vatandaşlarımızın o dönemde kullandıkları ve torunlarına miras bıraktıkları ve onların da bizlere bağışladığı eşyaları derneğimizde sergilemeye başladık." dedi.

Dernekte 400 objenin kayıt altına alınarak sergilendiğini dile getiren Aral, şunları kaydetti:

"Antika tabir edilen eşyaların, en az 100-140 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebilirim. Tarihi objeler arasında el fenerleri, gaz lambaları, çinik adlı ölçü aletinin yanı sıra, tencere, tava, ütü, tırpan, orak, eğer, yayık, heybe, dibek, saraylarda kullanılan yemek takımları, kaşıklar, bakraçlar, tıraş takımları, çeşitli kazanlar bulunuyor. Bu kapsamda mübadil olarak geçmişimizdeki izleri hatırlatmak ve yaşatmak amacıyla elinde ve evinde asırlık ve antika eşyası olan vatandaşlarımız, derneğimize bunları getirebilir. Gerek il içi gerek il dışı hatta yurt dışından derneğimize yoğun bir ilgi var. Özellikle yaz dönemi olması nedeniyle derneğimize çok sayıda ziyaretçi geliyor. Onlara geçmiş ile ilgili tarihi ve anıları yaşatıyoruz. Ayrıca derneğimizde antika eşyalar ile birlikte o günlere ait giyim ve fotoğraflar da yer alıyor."