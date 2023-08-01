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        Sinop'ta Kur'an kursu öğrencileri sahipsiz hayvanları unutmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:48
        Sinop'ta Kur'an kursu öğrencileri sahipsiz hayvanları unutmadı

        SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde Kur’an kursu öğrencileri tarafından sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara su bırakıldı.

        Atatürk Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'ndeki Kur’an kursuna katılan öğrenciler, sahipsiz hayvanları sıcak günlerde unutmadı.

        Caminin çeşmesinden bidonlara su dolduran öğrenciler, sahipsiz hayvanlar için sokak başları ve kaldırım kenarlarına kaplarla su bıraktı.

        Kursa katılan 9 yaşındaki Salih Hamza Sayar, "Bu yaz gününde biz bile dayanamıyoruz. Sıcakta hayvanların gücü tükenmek üzere, o yüzden hayvanlara yardım edelim, lütfen hayvanlar için sokaklara bir kap su ve yiyecek bırakalım." dedi.

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