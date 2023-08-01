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        Sinop'ta ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:03
        Sinop'ta ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele ediliyor

        SİNOP (AA) - Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde biyolog olarak görev yapan Gülçin Küçükbaş, çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceği, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı ve kabuk böceklerine karşı biyolojik mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

        Küçükbaş, AA muhabirine, Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda orman zararlılarıyla biyolojik mücadeleyi yürütmek üzere yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

        Laboratuvarda, çam kese böceğine karşı calosoma sycophanta, kestane gal arısına karşı torymus sinensis, kabuk böceklerine karşı avcısı olan thanasimus formicarius ve clerus mutillarius yırtıcı böceklerin üretildiğini belirten Küçükbaş, bu yırtıcıların daha sonra aralıklarla biyolojik mücadele kapsamında doğaya salındığını anlattı.

        Küçükbaş, orman zararlılarına karşı 2022 yılında 3 bin 683, 2023 yılında 7 bin 363 avcı böcek üretilip Sinop ormanlarına salındığını aktardı.

        Biyolojik mücadele için yırtıcı böceklerin üretiminin sayısı artarak devam ettiğini vurgulayan Küçükbaş, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda her yıl yaklaşık olarak 20 bin civarında avcı üretiyoruz. Bunun yanı sıra zararlı böcekleri yakalamak için kullanılan bazı tuzaklar da mevcut. Bu mücadele için bazı doğal ve sentetik bileşiklerden yararlanılır. Bu amaçla en çok kullanılan ürünler feromonlardır. Yani feromonlar, bir birey tarafından salgılanan ve aynı türün diğer bireyleri tarafından algılandığında bir takım özel reaksiyonlara neden olan maddelerdir. Feromonlar, böceklerin beslenme, çiftleşme, savunma, toplanma, gizlenme, ve kaçma gibi davranışlarını belirlemede etkilidir. Feromonlar, bir türün popülasyon düzeyini ve üreme dönemini belirlemenin yanında kitlesel toplama yaparak mücadele çalışmalarında da kullanılmaktadır. Belirli aralık ve yoğunluklarda feromonlu cezbedici tuzaklar yerleştirilerek zararlıların kitle halinde yakalanıp popülasyonlarının azaltılması ülkemizde kabuklu böceklere karşı uygulanmaktadır. Tekniğe uygun olarak mücadele yapıldığında türe özgü feromon olması nedeniyle ormanda diğer canlılara bir zararı yoktur. Bu kapsamda amacımız yaptığımız biyolojik çalışma ve mücadeleyle Sinop ormanlarını sağlıklı bir yapıya kavuşturmaktır."

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