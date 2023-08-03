Sinop'ta metruk tarihi evler tehlike oluşturuyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta ayakta durmakta güçlük çeken tarihi evler tehlike oluştururken, bu yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri olmadığı için yıkılamadığı bildirildi.

Kentte, Osmanlı dönemi sivil mimari eseri olan ve tescil edilmiş evlerin bazıları terk edilmiş ve ayakta zor duruyor. Çökme riski olan binaların etrafında ise geçici önlemler alınıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, sivil mimari eseri olan bazı evlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin çıkartılamadığını ve projeleri onaylanmadığı için bu yapıların yıkılamadığını söyledi.

Sinop merkez olmak üzere tüm ilçelerde ve köylerde tescilli sivil mimari örneklerini içeren yüzlerce eski evin olduğunu belirten Süren, "Sinop merkezde 180 civarında Osmanlı dönemi sivil mimari eseri olan ve tescil edilmiş eski ev bulunuyor. Bunların çoğunun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi çıkmış durumda. 16'sında ise projelerini çıkartamadık. Sebebi ise ev sahiplerinin bulunamaması." dedi.

Tarihi evlerin her birinin kültür varlığı olduğuna işaret eden Süren, şunları söyledi:

"Tescilli olan eski bir eser yapılamıyorsa, tamir edilemiyorsa yıkılabilir mi? Yıkılabilir. Ancak rölöve ve restorasyon projesi onaylandıktan sonra. Projeye göre evin fotoğrafı çekilir. Bu ev yansa da yıkılsa da 'Aslı budur, bu mimari özelliklerde yapılmıştır' diyebilmeliyiz. Yani yeniden aynı şekilde yapılabilir anlamına gelen rölöve ve restorasyon dediğimiz bu proje kurulca onaylanıp ve yapılamıyorsa sahipleri de yoksa, belediye tarafından bir rapor çıkartılarak metruk durumda bulunan ev yıkılabilir. Dolayısıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike de ortadan kalkar. Maalesef ilimizde çok sayıda bu tür bina mevcut."

Kentte tarihi evlerin birçoğunun restore edildiğini belirten Süren, "Kefevi Mahallesi Kuru Çeşme Sokak, Yüksek Kaldırım Sokak gibi yoğunluklu olarak model oluşturabilecek bir kültür sokağı niteliği kazandırabilecek yerler de bulunuyor. Sarımsak Mahallesi dediğimiz yerde yoğunluklu olarak tescilli kültür varlıklarının da onarılması ile ilgili çalışmalar şu anda devam ediyor." diye konuştu.

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