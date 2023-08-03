Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sinop'ta metruk tarihi evler tehlike oluşturuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:53
        Sinop'ta metruk tarihi evler tehlike oluşturuyor

        SİNOP (AA) - Sinop'ta ayakta durmakta güçlük çeken tarihi evler tehlike oluştururken, bu yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri olmadığı için yıkılamadığı bildirildi.

        Kentte, Osmanlı dönemi sivil mimari eseri olan ve tescil edilmiş evlerin bazıları terk edilmiş ve ayakta zor duruyor. Çökme riski olan binaların etrafında ise geçici önlemler alınıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, sivil mimari eseri olan bazı evlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin çıkartılamadığını ve projeleri onaylanmadığı için bu yapıların yıkılamadığını söyledi.

        Sinop merkez olmak üzere tüm ilçelerde ve köylerde tescilli sivil mimari örneklerini içeren yüzlerce eski evin olduğunu belirten Süren, "Sinop merkezde 180 civarında Osmanlı dönemi sivil mimari eseri olan ve tescil edilmiş eski ev bulunuyor. Bunların çoğunun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi çıkmış durumda. 16'sında ise projelerini çıkartamadık. Sebebi ise ev sahiplerinin bulunamaması." dedi.

        Tarihi evlerin her birinin kültür varlığı olduğuna işaret eden Süren, şunları söyledi:

        "Tescilli olan eski bir eser yapılamıyorsa, tamir edilemiyorsa yıkılabilir mi? Yıkılabilir. Ancak rölöve ve restorasyon projesi onaylandıktan sonra. Projeye göre evin fotoğrafı çekilir. Bu ev yansa da yıkılsa da 'Aslı budur, bu mimari özelliklerde yapılmıştır' diyebilmeliyiz. Yani yeniden aynı şekilde yapılabilir anlamına gelen rölöve ve restorasyon dediğimiz bu proje kurulca onaylanıp ve yapılamıyorsa sahipleri de yoksa, belediye tarafından bir rapor çıkartılarak metruk durumda bulunan ev yıkılabilir. Dolayısıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike de ortadan kalkar. Maalesef ilimizde çok sayıda bu tür bina mevcut."

        Kentte tarihi evlerin birçoğunun restore edildiğini belirten Süren, "Kefevi Mahallesi Kuru Çeşme Sokak, Yüksek Kaldırım Sokak gibi yoğunluklu olarak model oluşturabilecek bir kültür sokağı niteliği kazandırabilecek yerler de bulunuyor. Sarımsak Mahallesi dediğimiz yerde yoğunluklu olarak tescilli kültür varlıklarının da onarılması ile ilgili çalışmalar şu anda devam ediyor." diye konuştu.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sinop'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sinop'ta ağustos ayında tezgahta hamsi satışı
        Sinop'ta ağustos ayında tezgahta hamsi satışı
        Sinop plajlarındaki yoğunluk Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor
        Sinop plajlarındaki yoğunluk Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor
        Sinop'ta ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele ediliyor
        Sinop'ta ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele ediliyor
        Sinop'ta Kur'an kursu öğrencileri sahipsiz hayvanları unutmadı
        Sinop'ta Kur'an kursu öğrencileri sahipsiz hayvanları unutmadı
        Sinop'ta mübadiller geçmişten izler taşıyan eşyalarını sergiliyor
        Sinop'ta mübadiller geçmişten izler taşıyan eşyalarını sergiliyor