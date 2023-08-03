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        Sinop'ta bir haftadır haber alınamayan kişi denizde arandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:40
        Sinop'ta bir haftadır haber alınamayan kişi denizde arandı

        SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi için denizde arama çalışması yapıldı.

        Alınan bilgiye göre, yakınları H.D'nin (60) 28 Temmuz'da çarşıya gitmek için evden çıktığını ve geri dönmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu.

        Emniyet ekipleri, yaptıkları çalışmada H.D'nin en son Gerze'nin Cayva mevkisinde görüldüğünü tespit etti.

        Sinop'tan gelen Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla bölgede arama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Arama çalışmaları devam ediyor.

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