Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sinop'ta "Cami Market" çocukların yaz Kur'an kursuna ilgisini artırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:26
        Sinop'ta "Cami Market" çocukların yaz Kur'an kursuna ilgisini artırdı

        SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde din görevlileri tarafından başlatılan "Cami Market" projesi yaz Kur'an kursuna çocukların ilgisini artırdı.

        İlçedeki camilerde devam eden yaz Kur'an kursuna öğrencilerin camiye ilgisini artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, caminin bir köşesinde hazırlanan raflarda meyve suyu, kek, bisküvi, çikolata gibi ürünler yer alıyor.

        Ayancık Köprübaşı Cami İmam Hatibi Murat Demir, kurslarda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, temel dini bilgiler, Peygamber'in hayatı ve ahlak derslerinin yanı sıra mangala, masa tenisi, futbol gibi sosyal etkinliklerin camide düzenlendiğini belirtti.

        Hayırseverlerin projeye destek verdiğini kaydeden Demir, "Çocuklarımızın camiye ilgilerini artırmak için sosyal etkinliklerimizi düzenledikten sonra hayırseverin katkılarıyla oluşturduğumuz 'Cami Market'imizde ikramda bulunuyoruz. Geçen sene öğrencilerimize cami çıkışında elden ikramlarımızı veriyorduk. Bu düzensizliği tespit ettikten sonra marangozhanede soluğu aldık. 'Cami Market'imiz için bir raf yaptırdık. Projenin ortaya çıkışı bu şekilde oldu." dedi.

        Projenin çocukların camiye ve kursa ilgisini artırdığına dikkati çeken Demir, "Camide bu köşeyi gören hayırseverlerimiz çocuklarımızın neşesine ortak olmak adına buraya katkılarını sunuyorlar. Yaz Kur'an kursu başladığından bu yana 'Cami Market'imiz hiç boş kalmadı. Cami Marketin oluşmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz ve katkılarının devamını bekliyoruz." diye konuştu.

        Yaz Kur'an kursu öğrencilerinden Berat Gedik "Camimize Kur'an öğrenmek için geliyoruz. Hocalarımız bize kursumuz bitince ikramlar veriyor. Hocalarımızı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Beyza Çetinkaya ise "Camimiz çok güzel, Kur'an okuduktan sonra hocalarımızdan ikram alıp evimize gidiyoruz." şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta bir haftadır haber alınamayan kişi denizde arandı
        Sinop'ta bir haftadır haber alınamayan kişi denizde arandı
        Sinop'ta metruk tarihi evler tehlike oluşturuyor
        Sinop'ta metruk tarihi evler tehlike oluşturuyor
        Sinop'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sinop'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sinop'ta ağustos ayında tezgahta hamsi satışı
        Sinop'ta ağustos ayında tezgahta hamsi satışı
        Sinop plajlarındaki yoğunluk Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor
        Sinop plajlarındaki yoğunluk Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor
        Sinop'ta ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele ediliyor
        Sinop'ta ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele ediliyor