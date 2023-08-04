Kuşak güreşinde Gerzeli pehlivanlar büyük başarı sağladı
SİNOP (AA) - Denizli’de 3-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakaları tamamlandı.
21 ilden 252 sporcunun katıldığı Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Gerzeli 3 sporcu derece yaptı
Pehlivanlardan, 100 kilogramda Dursun Ali Ekinci birinci, 90 kilogramda Yusuf Karaman birinci, 81 kilogramde Arda Aydın ikinci oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.