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        Kuşak güreşinde Gerzeli pehlivanlar büyük başarı sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 23:45
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        Kuşak güreşinde Gerzeli pehlivanlar büyük başarı sağladı
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        SİNOP (AA) - Denizli’de 3-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakaları tamamlandı.

        21 ilden 252 sporcunun katıldığı Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Gerzeli 3 sporcu derece yaptı

        Pehlivanlardan, 100 kilogramda Dursun Ali Ekinci birinci, 90 kilogramda Yusuf Karaman birinci, 81 kilogramde Arda Aydın ikinci oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

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