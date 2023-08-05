Ayancık'ta öğrenciler Hacivat ve Karagöz gösterisi ile eğlendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde devam eden yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik "Hacivat ve Karagöz" gösterisi gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünde din görevlisi Ömer Faruk Özdemir tarafından kursa katılan öğrencilere yönelik Hacivat ve Karagöz orta oyunu gösterisi hazırlandı. Gösteride büyüklere saygı, yemek adabı, hayvan sevgisi, iftiranın kötülüğü, doğru sözlü olmak ve selamlaşma adabı gibi konular ele alındı.

Akşam namazından sonra gerçekleştirilen gösterinin ilçedeki tüm camilerde devam edeceği belirtildi.