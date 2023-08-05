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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:37
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı
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        SİNOP (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Sinop'ta 3 günde yaklaşık 20 bin kişi tarafından incelendiği bildirildi.

        Türkiye'nin yerli otomobili, Bülent Ecevit Caddesi Küçük İskele'de vatandaşların ilgisine sunuldu.

        Özellikle kente turist olarak gelen vatandaşlar, stant görevlilerinden otomobil hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlar, içini ve dışını detaylıca incelediği Gemlik Mavisi renkli Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Togg'un Sinop'ta 3 günde yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bildirildi.

        Türkiye'nin yerli otomobilini inceleyen Refik Molla, AA muhabirine, Togg'u ilk defa inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Aracı çok beğendiğini belirten Molla, "Araca bindiğimde içinin konforu gayet güzel. Duruşu, gösterişi ve dizaynı ilgi çekiyor. Araca bindiğinizde oturması ve görüş mesafesi çok iyi. Güven veriyor. Almayı düşünüyorum." dedi.

        Faruk Albayrak ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemizin bunu yapabileceğine inanıyordum. En iyisini de yapabildiklerini şu an görüyorum. Aracın dizaynı ve konforu, gayet lüks seviyedeki araçlarla kıyaslanabilecek ölçüde. Aracın tasarımı da çok güzel. Ben de başvuru yaptım. Sıramı bekliyorum." diye konuştu.

        Türkiye'nin yerli otomobili 1 ay boyunca Sinop'ta sergilenecek.

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