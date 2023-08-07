Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir görevi devraldı

SİNOP (AA) - Konya Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığından Sinop Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Prof. Dr. Nihat Dalgın'dan görevi devraldı.

Rektörlük binası senato odasında yapılan devir teslim törenine, Prof. Dr. Taşdemir, Prof. Dr. Dalgın, akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Taşdemir, yaptığı konuşmada, "Bu görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı ve üyeleri ile birlikte devletimizin büyüklerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bir Sinoplu olarak Sinop'ta görev yapmayı bir kazanç olarak gördüğünü belirten Taşdemir, şunları dile getirdi:

"Üniversite hayatım sonrasında eğitim ve öğretime verdiğim katkının arkasından akademik tecrübem bende bir birikim oluşturdu. Bu çerçevede görev yaptığım Konya ve Konya üniversiteleri benim açımdan çok önemli ve değerli. Konya, Mevlana'nın hoşgörüsü, huzuru, turizmi, kültürü, sanayisi ve tarımı ile ilgili önemli bir kent konumunda. Amacımız Konya'daki etkileşim, birikim, vizyon ve enerjimizi Sinop'a, Sinop Üniversitesine ve Karadenizliye bu birikimi aktarmak. Bu çerçeve ile yola çıktık. Sinop ve üniversite bizim için çok önemli ve değerli bir il. Bunun için hep birlikte hareket edeceğiz. Biliyorsunuz üniversite sınavı yeni oldu. Gençlerimizi Sinop'a bekliyoruz. 15 bin civarında öğrencimiz bulunuyor. Birinci vazifemiz, bu öğrencilerimizi Sinop'u seven, huzur ortamında kendilerini yetiştirmiş bir şekilde buradan uğurlayacağız. İkinci vazifemiz de Sinop'la üniversitemizi daha etkileşim hale getirmek. Yani, üniversite- sanayi işbirliği, kamu işbirliği, sivil toplum işbirliği, belediye ve kentin temsilcileri ile işbirliği yaparak üniversitemizi daha yüksek bir yerlere taşımayı hedefliyoruz."

Üniversitede birinci önceliğin öğrencileri kente iyi entegre etmek ve huzur ortamını bozmadan onların eğitim ve öğretimini iyi bir şekilde yönlendirmek olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Üniversitedeki akademisyenler ve idari personelle birlikte üniversite ve şehir etkileşimini güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda hedefimiz Sinop'la birlikte bölgesel bir kalkınmayı da hayata geçirmektir. Ayrıca bu çerçevede hep beraber kaldığımız yerden huzur ortamını daha da ileriye getirerek hocalarımızla ve şehrimizle beraber bir bütünlük ve akademik bir ortam oluşturmak istiyoruz. Hocalarımızın yayınları, projeleri, tezleri, makalelerini daha da güçlendirerek üniversitemizi daha üst seviyelere yükseltmeye gayret göstereceğiz. Hedefimiz amacımız tamamen budur. Üniversitemize hizmet etmek için buradayız."

Prof.Dr. Nihat Dalgın ise "2015 Temmuz ayında üstlendiğim Sinop Üniversitesi Rektörlüğü görevini 8 yıl sonrasında bugün Prof. Dr. Şakir Taşdemir'e teslim etmek üzere buradayız. kendisine şimdiden başarılar diliyorum. Sekiz yılda bir başarı ortaya koymuşsak, bu durum tüm mesai arkadaşlarımızın katkısıyla olmuştur. Buradan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüme başarılı bir kadro devrediyorum. Bundan sonraki süreçte Sinop Üniversitesi çok daha iyi bir konuma gelecektir." dedi