Ayancık'ta vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşlar Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, pazar yerinde KADES hakkında broşürler dağıtarak uygulamanın cep telefonlarına nasıl yükleneceği ve kullanılacağı konusunda bilgiler paylaştı.
Ekipler, pazar yerinde ayrıca dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda esnafı uyararak, bu konuda hazırlanan broşürleri dağıttı.