Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ayancık'ta vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayancık'ta vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşlar Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.

        Ekipler, pazar yerinde KADES hakkında broşürler dağıtarak uygulamanın cep telefonlarına nasıl yükleneceği ve kullanılacağı konusunda bilgiler paylaştı.

        Ekipler, pazar yerinde ayrıca dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda esnafı uyararak, bu konuda hazırlanan broşürleri dağıttı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor

        Benzer Haberler

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir görevi devraldı
        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir görevi devraldı
        Durağan'da "Off-Road ve Kamp Çadır Etkinlikleri" yapıldı
        Durağan'da "Off-Road ve Kamp Çadır Etkinlikleri" yapıldı
        Sinop'ta 19'uncu Karadeniz Judo Turnuvası tamamlandı
        Sinop'ta 19'uncu Karadeniz Judo Turnuvası tamamlandı
        GÜNCELLEME - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta düğün konvoyundaki kamyonetten düşen davulcu yaralandı
        Sinop'ta düğün konvoyundaki kamyonetten düşen davulcu yaralandı