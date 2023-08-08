Boyabat'ta polis ekipleri KADES ve diğer konularda vatandaşları bilgilendirdi

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde polis ekipleri tarafından KADES uygulaması, dolandırıcılık ve emniyet kemeri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve ilçede staj gören Polis Akademisi öğrencileri halkın yoğunlukta olduğu Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki esnaf ve vatandaşları KADES uygulaması, dolandırıcılık ve emniyet kemeri hakkında bilgilendirip ilgili broşürler dağıttı.

Ekipler, vatandaşlara polisin 24 saat boyunca halkın huzur ve mutluluğu için görev başında olduğunu belirtip bir olumsuzluk durumunda kendilerine bizzat ya da telefonla ulaşabileceklerini söylediler.