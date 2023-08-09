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        Sinop'a gelen turistler Türkiye'nin en kuzey noktası İnceburun'u da ziyaret ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:45
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        Sinop'a gelen turistler Türkiye'nin en kuzey noktası İnceburun'u da ziyaret ediyor
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        SİNOP (AA) - Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop'un İnceburun Yarımadası, Sinop'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin görmeden gitmek istemedikleri yerlerin başında geliyor.

        Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki İnceburun'da yükselen 160 yıllık fener, denizcilere yol göstermeye devam ediyor.

        İnceburun'u ziyaret eden turistler, tarihi fenerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

        Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, İnceburun'un, kentin en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan İnceburun Feneri'nin ise 1863 yılında inşa edildiğini belirten Süren, "Fener, Karadeniz'de açıkta seyreden denizcilere yol gösteriyor. Fenerin görevlileri ise üç kuşaktan beri aynı aile fertlerinden oluşuyor. Buraya gelen ziyaretçiler, hem tarihi, hem de doğal güzelliği bir arada yaşıyor." dedi.

        Süren, İnceburun'un her mevsim ziyaretçi çektiğini sözlerine ekledi.

        Balıkesir'den tatil için Sinop'a gelen Mehmet Eyüpoğlu ise Türkiye'nin en kuzey noktasını görmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "20 yıldır Sinop'a geliyoruz. Her defasında İnceburun'u ziyaret ediyoruz. Doğasıyla, tarihi ile burada huzur buluyoruz. Müthiş bir yer. Denizin suyu bile burada değişik. Bir taraf ılık, diğer taraf soğuk. Eşimle birlikte burada huzur buluyoruz." diye konuştu.

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