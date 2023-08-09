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        Sinop'ta plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvası başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 23:16
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        Sinop'ta plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvası başladı
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        SİNOP (AA) - Sinop’un Gerze ilçesinde plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvası başladı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gerze Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen turnuvada, plaj voleybolunda erkekler kategorisinde 8, kadınlar kategorisinde 6 takım yarışırken ayak tenisinde ise 7 erkek takımı ter dökecek.

        Turnuvanın ilk gününde voleybolda 4 kadın takımı, ayak tenisinde ise 4 takım mücadele etti.

        İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği turnuva, 21 Ağustos'ta yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.

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