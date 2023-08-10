Sinoplu kürek sporcuları Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyor

SİNOP (AA) - Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Takımı Antrenörü Erol Öz, ağustos ve eylül ayında yapılacak yarışlara hazırlandıklarını söyledi.

Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 85 kız ve erkek sporcu ile 1-3 Eylül tarihlerinde Ankara Gölbaşı'nda yapılacak Gençler Durgun Su Türkiye Şampiyonası ile 9-10 Eylül tarihlerinde İzmit'te gerçekleştirilecek Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını belirtti.

Koşu, kuvvet ve deniz antrenmanları yaptıklarını anlatan Öz, "Sporcu Eğitim Merkezi kapsamında yapılan büyük yatırımlar sayesinde yarış tekneleri ve takip botları alındı. Bu sayede antrenmanlar daha verimli geçiyor." dedi.

Dereceler elde etmek istediklerini vurgulayan Öz, hazırlıklara yoğun şekilde devam ettiklerini kaydetti.