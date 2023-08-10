Sinop'ta yatırımcılar yer taleplerinin karşılanmasını bekliyor

SİNOP (AA) - Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer kalmadığını, yatırımcıların yer talebinde bulunduğunu belirtti.

Akbaş, yaptığı açıklamada, son dönemde kentte yatırım yapmak isteyen ve mevcut yatırımlarını Sinop'a taşımak isteyen firmaların, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer kalmaması nedeniyle yer tahsisi talebinde bulunduklarına işaret etti.

OSB'ye ciddi anlamda yeni yatırımcı taleplerinin olduğunu ancak gelen taleplere yetişemediklerini belirten Akbaş, "Sinop'un kalkınmada öncelikli il olması sebebiyle teşviklerde en üst seviyede faydalanıyor. Bunu OSB içinde yaptığınız zaman teşvik süresi daha da ileriye gidiyor. Yani yatırımcı 6. dereceden teşvik alıyor. Son dönemde büyük kentlerden ilimize yeni yatırımlarını veya elindeki mevcut yatırımlarını taşıma yöntemiyle gelen kuruluşlar var. Bu durum OSB'de bulunan tahsisli arsaların dolmasına ve yer kalmamasına sebebiyet verdi. Gelen talepler doğrultusunda son iki yıldır arsa tahsisi için genişletme çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların yıl başına kadar tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

OSB içinde son zamanlarda belirli sektörlerin ön plana çıktığına işaret eden Akbaş, "Bu kapsamda deniz ürünleri işleme, depolama ve şoklama tesisleri ile beraber tekstil alanında da gözle görülür bir şekilde işletmeler yatırım yaparak üretime geçti. Bazı yatırımların tesis ve fabrika inşaatı da devam ediyor. Sinop, tekstilde fason üretim yapan en önemli lokasyonlardan bir tanesi. Bununla birlikte Gerze ilçesi de bu üretimden faydalanabilir bir duruma geldi. Dolayısıyla kentin organize sanayiyle büyümesi yeni yatırımcıların gelmesine de imkan verecek. Ancak yer tahsisi konusu bir an önce çözülmesi gereken konuların başında geliyor." diye konuştu.