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        Ayancık'ta yaz Kur'an kursları sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:12
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        Ayancık'ta yaz Kur'an kursları sona erdi
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde Yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle sona erdi.

        Yeni Sanayi Camisi'nde gerçekleştirilen kapanış törenine Kaymakam Recep Hasar, İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak, Gençlik Merkezi Müdürü Özkan Özdemir, din görevlileri, hayırseverler ve öğrenciler katıldı.

        Törende öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Hasar, kurslara yaklaşık 500 öğrencinin katıldığını belirtti.

        Programın sonunda kurs boyunca gerçekleştirilen yarışma ve turnuvalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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