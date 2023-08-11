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        Su kanalı geçen kahvehanede çaylarını yudumlayıp serinliyorlar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:39
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        Su kanalı geçen kahvehanede çaylarını yudumlayıp serinliyorlar
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        SİNOP (AA) - MAHMUT COŞKUN - Sinop'un Boyabat ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar altından su kanalı geçen kahvehanede serinleyip çaylarını yudumluyor.

        Yenimahalle'de 96 yıl önce "Karafakırın Kahvehanesi" olarak hizmet vermeye başlayan ve halen aynı adla işletilen kahvehaneden su kanalı geçiyor.

        Yaz sıcaklarının bunalttığı bugünlerde müşterilerin etrafına sedirler konulan bölüme aktarılan suya ayaklarını sokarak çay içmeleri ilginç görüntüler oluşturuyor.

        Kahvehane işletmecisi Nadir Irmak, AA muhabirine, iş yerinin 1927 yılından beri Boyabat'ta "Karafakırın Kahvehanesi" olarak hizmet verdiğini söyledi.

        Bahçeleri sulamak için kullanılan su kanalının kahvehaneden geçtiğini belirten Irmak, "Müşterilerimizin ayaklarını sokup serinlediği havuz durgun değil, akıntı halinde." dedi.

        Irmak, kanaldaki suyun 115 yıl önce su gücüyle çalışmaya başlayan bitişikteki pirinç fabrikasının çarkını çevirdiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Tabii ki elektrik gelince suya ihtiyaç kalmamış ama buradan geçen su Bağlar Mahallesi'nde bağ ve bahçeleri suluyor. Biz buradaki havuz çevresine sedir köşesi yaptık. Müşterilerimiz, misafirlerimiz ayaklarını suya sokup serinliyorlar. Arada bir fazla suyu da kahvehanenin içine doğru akıtarak vatandaşlarımızın serinlemesini sağlıyoruz."

        Kahvehane içinde 17 metre derinliğinde su kuyusu bulunduğuna da işaret eden Irmak. "Bu kuyu da geçmişte Yenimahalle'nin su ihtiyacını karşılıyordu. Kuyuyu temizledik, suyu temiz. Burada her şey doğal. Müşterilerimiz buz gibi kuyu suyunu içerek içlerini serinletiyorlar." diye konuştu.

        - "Serinlemek için mükemmel bir yer"

        Müşterilerden Cemal Atılgan ise kanaldaki suyun Kolaz Çayı'ndan geldiğini aktardı.

        Atılgan, "Bu su kanalı yukarılardan bağ ve bahçeleri sulayarak buraya geliyor. Ark buradan geçtiği için kahveci de bunu değerlendirip çok güzel bir oturma yeri yapmış. Yazın sıcaklığından bunalıp burada ayaklarımızı suya sokup serinliyoruz. Serinlemek için mükemmel bir yer." dedi

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