Gerze eski belediye başkanı yerel seçimlerde tekrar aday adayı olacağını duyurdu
SİNOP (AA) - Gerze eski belediye başkanı Osman Belovacıklı, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olduğunu belirtti.
29 Mart 2009 - 31 Mart 2019 tarihlerinde iki dönem Gerze belediye başkanlığı yapan Belovacıklı, seçimlerde CHP'den belediye başkanlığı için aday adayı olacağını dile getirdi.
Gerzeli vatandaşların desteğini beklediğini belirten Belovacıklı, bugün itibari ile seçim çalışmalarına başladığını kaydetti.