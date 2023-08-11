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        Sinop'ta sel felaketinin ikinci yılında yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:15
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        Sinop'ta sel felaketinin ikinci yılında yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Sel felaketinin ikinci yılı nedeniyle Ayancık Kaymakamlığı ve Ayancık Belediyesince anma programı düzenlendi.

        Sahil Camisi'nde, sel felaketinde hayatını kaybeden 16 kişi için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Ayrıca cuma namazının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Programa hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, Ayancık İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Türksoy da katıldı.

        11 Ağustos 2021'de metrekareye 24 saatte 240 kilogram yağışın düştüğü Ayancık'ta meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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