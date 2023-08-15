Sinop'ta denize girmenin yasaklandığı kuzey sahilleri boş kaldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklanan kuzey sahilleri boşaldı.

Vali Ömer Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığı kentin kuzeyinde kalan sahillerde polis ve cankurtaran ekipleri devriye görevi yapıyor.

Ekipler, yasak kararıyla ilgili bilgi aktardıkları vatandaşları, denize girme yasağı bulunmayan iç kısımdaki güney sahillerine yönlendiriyor.

Yasağa rağmen denize giren bazı vatandaşlar ise uyarılarak denizden çıkartılıyor.

Bu arada alınan yasak kararının ardından kentin kuzey sahillerinin boş kaldığı görüldü. Az sayıda vatandaşın ise denize girmeyerek sahilde zaman geçirdikleri gözlendi.