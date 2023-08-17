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        Boyabat'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:50
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        Boyabat'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi
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        SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 14 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

        Kaymakamlığın salonunda yapılan kura öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından, katılımcılara kura hakkında bilgi verildi.

        İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Esen'in de hazır bulunduğu programda Boyabat Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde TYP kapsamında temizlik işçisi olarak çalıştırılacak asil ve yedek 14 kişi, müracaatta bulunan 226 kişi arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

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