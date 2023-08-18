Gerze'de otomobilin odunların üzerine çıkması güvenlik kamerasına yansıdı
SİNOP (AA) - Sinop’un Gerze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin odunların üzerine çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.
Çarşı Mahallesinde C.Ç idaresindeki 81 KK 057 plakalı otomobil yön değiştirme esnasında vitesin geride takılı kalması nedeniyle yol kenarında bulunan odunların üzerinde asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve eşi yara almadan kurtuldu.
Otomobilin odunların üzerine çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.