Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Kütüphanede çocuklara sinema etkinliği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütüphanede çocuklara sinema etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin etkinlik kapsamında kütüphane bahçesinde düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

        Kütüphane Müdürü Erol Akarslan, daha önceki yıllarda 'yaz etkinlikleri' kapsamında düzenlenen etkinliklerin, bu yıl Cumhuriyetin ilanının 100. yılı olması nedeniyle 100. yılda 100 bin etkinlik kapsamında devam ettiğini söyledi.

        Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin yanı sıra film gösterilerinin devam edeceğini ve yaz sinemasını geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini de belirten Akarslan, "Talep geldiği taktirde büyükler içinde film gösterileri düzenlemeyi planlıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız etkinlikle aileleri ve çocukları hem okumaya teşvik etmek hem de kütüphaneyle bütünleştirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilgili ve kültürlü olmaları amacıyla bu tür etkinliklere daha fazla yer vererek kütüphane sevgisini aşılamayı hedefliyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı

        Benzer Haberler

        Gerze'de otomobilin odunların üzerine çıkması güvenlik kamerasına yansıdı
        Gerze'de otomobilin odunların üzerine çıkması güvenlik kamerasına yansıdı
        Sinop Valiliğine atanan Özarslan görevine başladı
        Sinop Valiliğine atanan Özarslan görevine başladı
        Boyabat'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi
        Boyabat'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi
        Sinop Vali Yardımcısı Deniz, Saraydüzü'nde jandarma personelini ziyaret ett...
        Sinop Vali Yardımcısı Deniz, Saraydüzü'nde jandarma personelini ziyaret ett...
        Sinop'ta denize girme yasağı kaldırıldı
        Sinop'ta denize girme yasağı kaldırıldı
        Sinop'ta denize girme yasağı kaldırıldı
        Sinop'ta denize girme yasağı kaldırıldı