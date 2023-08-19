Kütüphanede çocuklara sinema etkinliği

SİNOP (AA) - Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin etkinlik kapsamında kütüphane bahçesinde düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kütüphane Müdürü Erol Akarslan, daha önceki yıllarda 'yaz etkinlikleri' kapsamında düzenlenen etkinliklerin, bu yıl Cumhuriyetin ilanının 100. yılı olması nedeniyle 100. yılda 100 bin etkinlik kapsamında devam ettiğini söyledi.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin yanı sıra film gösterilerinin devam edeceğini ve yaz sinemasını geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini de belirten Akarslan, "Talep geldiği taktirde büyükler içinde film gösterileri düzenlemeyi planlıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız etkinlikle aileleri ve çocukları hem okumaya teşvik etmek hem de kütüphaneyle bütünleştirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilgili ve kültürlü olmaları amacıyla bu tür etkinliklere daha fazla yer vererek kütüphane sevgisini aşılamayı hedefliyoruz." dedi.