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        Boyabat'ta kümesten hırsızlık zanlısı aranıyor

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiye ait kümesten 12 tavuk çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:55 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:00
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        Boyabat'ta kümesten hırsızlık zanlısı aranıyor
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiye ait kümesten 12 tavuk çalındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Çamlık Mahallesi’nde yaşayan Dursun Eker, sabah saatlerinde tavuklarını beslemek için kümese gitti.

        Kümesin kapı kilitlerinin söküldüğünü gören Eker, yaptığı sayımda 12 tavuğunun kümeste olmadığını fark etti.

        Eker'in şikayeti üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kümeste incelemede bulundu.

        Ekiplerce zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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