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        "Cankurtaran Badi" sahilde vatandaşlar boğulmasın diye görev alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:51 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:51
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        "Cankurtaran Badi" sahilde vatandaşlar boğulmasın diye görev alıyor
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        SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta cankurtaran olarak görev yapan 45 yaşındaki Ceyhun Korkut, cankurtaran tişörtü giydirdiği köpeği "Badi"yi yanından ayırmıyor.

        Golden Retriever cinsi "Badi" sahibiyle birlikte plajda dolaşıyor, gözetleme kulesine çıkıyor.

        Sahibini botta da yalnız bırakmayan sevimli köpek, denize çekilen dubaları geçen vatandaşları gördüğünde ise havlayarak tepki veriyor.

        Beş yıldır DSİ plajında, güneşlenen ve yüzenlerin arasında gezinen Badi, sevimli hareketleriyle plajdakilerin de maskotu oldu.

        Cankurtaran Ceyhun Korkut, AA muhabirine, Badi'nin çok akıllı bir köpek olduğunu söyledi.

        Eğitim almamasına rağmen, köpeğinin gördüklerini uygulayarak sahildeki vatandaşları uyardığını anlatan Korkut, “Ben Badi’yi çok küçük yaşta almıştım. Golden cinsi olduğu için hafıza yetenekleri çok gelişmiş. Ben ona küçükken sadece 'otur, kalk, götür, getir' kısımlarını öğrettim. Cankurtaranlık kısmında ise sadece beni izlemiş. Ben burada ne yapıyorsam o da beni izleyerek aynısını yapmaya başlıyor. Örneğin, insanlar mantarları aştığında ben düdükle uyarıyorum. Badi bunu havlayarak yapıyor. Botla açıldığımız zaman da insanları mantarların içerisinde almaya çalışıyor." diye konuştu.

        - "İnsanlarda farklı bir bakış açısı oluşturuyor"

        Korkut, Badi'nin sahilde kendisiyle dolaşmasının insanlarda farkındalık oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Badi'nin burada olması benim işimi yüzde elli azaltıyor. Tişörtünü giydirip sahilde dolaştırmam bile insanlarda farklı bir bakış açısı oluşturuyor. Suyun ve denizin tehlikesini insanlara daha iyi göstermiş oluyoruz. Özellikle anne ve babaların çocukları konusunda Badi'yi benimle gördüklerinde çok daha dikkatli olduklarını görüyorum. Plaja gelenler ilk beni sorarlardı, şimdi insanlar ilk Badi’yi soruyor."

        Badi'nin çocuklarla da çok güzel anlaştığını vurgulayan Korkut, "Golden cinsi köpeklerin suratlarında zaten bir gülümseme vardır. Burada da çocukların sevgilisi oldu Badi. Özellikle çocuklarla mantarlara gidip gelmeyi ve top oynamayı çok seviyor." ifadesini kullandı.

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