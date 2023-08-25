Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Kruvaziyer "Astoria Grande" 899 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:00 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kruvaziyer "Astoria Grande" 899 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl 8. kez Sinop Limanı'na demirledi.

        "Astoria Grande", 899 yolcusuyla, Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci durağı olan Sinop'ta bir gün kalacak.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentesi görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, kentte kaldıkları sürede tarihi ve turistik yerleri gezecek.

        Kruvaziyerin, Sinop'un ardından Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        ANALİG Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Sinop'ta başladı
        ANALİG Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Sinop'ta başladı
        "Cankurtaran Badi" sahilde vatandaşlar boğulmasın diye görev alıyor
        "Cankurtaran Badi" sahilde vatandaşlar boğulmasın diye görev alıyor
        Gerze'de yaşlıların evleri temizlenerek, kişisel bakımları yapıldı
        Gerze'de yaşlıların evleri temizlenerek, kişisel bakımları yapıldı
        Sinop'ta dereye devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sinop'ta dereye devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Boyabat'ta kümesten tavuk çalan 2 zanlı yakalandı
        Boyabat'ta kümesten tavuk çalan 2 zanlı yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı