Kruvaziyer "Astoria Grande" 899 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi

SİNOP (AA) - Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl 8. kez Sinop Limanı'na demirledi.

"Astoria Grande", 899 yolcusuyla, Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci durağı olan Sinop'ta bir gün kalacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentesi görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, kentte kaldıkları sürede tarihi ve turistik yerleri gezecek.

Kruvaziyerin, Sinop'un ardından Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.