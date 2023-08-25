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        Sinop'taki ANALİG Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:04
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        Sinop'taki ANALİG Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Daylı köyü mevkisindeki kara yolu üzerinde gerçekleştirilen organizasyona 17 ilden 150 sporcu katıldı.

        İki gün süren şampiyonada sporcular, kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Yarışların ilk gününde erkeklerde 2500 metrede birinciliği Baran Demir, ikinciliği Emrah İmir, üçüncülüğü ise Samet Baltan elde etti. Kadınlarda ise 1250 metre yarışlarında birinciliği Semanur Karaman kazanırken, Nurefşan Çınar ikinci, Rukkiye Yavuz ise üçüncü oldu.

        İkinci günde erkekler 800 metrede Emre Fidan birinci, Samet Baltan ikinci, Diyar Tekin üçüncü sırada yer alırken, kadınlar 400 metrede birinciliği Semanur Karaman, ikinciliği Nurefşan Çınar, üçüncülüğü ise Meryem Duman elde etti.

        Şampiyona, dereceye giren sporculara ödüllerin takdim edildiği törenle son buldu.

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