Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi kenti ziyaret edenlerin ilk durağı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi kenti ziyaret edenlerin ilk durağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmaları iki ay önce tamamlanarak bazı bölümleri ücretsiz ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oluyor.

        Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, üç yıllık restorasyon sürecinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Temmuz 2020’de başlayan ve iki ay önce tamamlanan çalışmalar sonrası bazı bölümleri ücretsiz ziyarete açılan cezaevini çok sayıda kişi gezmek istiyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, tarihi yapının üç yıl süren restorasyon çalışmaları süresince ziyarete hızlı bir şekilde açılması yönünde binlerce talep ve istekle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Süren, gelen bu yoğun talepler nedeniyle cezaevinin bazı bölümlerini ziyarete açmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

        Düzenleme çalışmalarının devam ettiği tarihi yapının ziyarete açılan bölümlerine yoğun bir talebin olduğunu aktaran Süren, "Sinop Tarihi Cezaevi, Sinop’a gelip de gezilmek istenen ilk yer. Biz geçen yıl Kurban Bayramı’nda yaptığımız bir istatistik çalışmasında Sinop merkez ilçeye 450 bin aracın giriş yaptığını tespit etmiştik. Bu yıl daha fazla ziyaretçi ağırladığımızı var sayarsak yine sadece Kurban Bayramı tatilinde 1 milyona yakın ziyaretçinin yüzde 80’nin burayı ziyaret ettiğini gördük." diye konuştu.

        -“Sadece cezaevinin çatısını görmekle yetinen insanlarla karşılaştık”

        Süren, cezaevine ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Kapalı olduğu süreçte sadece cezaevinin çatısını görmekle yetinen insanlarla karşılaştık. Şu anda terasa kadar girip, sanat sokağını görmeleri yeterli olmasa da en azından tatmin edici bir durum. Tur firmaları Batı Karadeniz turlarını Sinop Cezaevi açık mı değil mi ona bakarak tur programları yaptılar. Yani turlar bile Tarihi Cezaevi’ne göre planlandı. Bu Sinop’un kültür ve turizmi için çok önemli."

        Süren, cezaevinde düzenleme çalışmalarında artık sona gelindiğini, tarihi yapının tamamıyla ziyaret açılması için bakanlıklarla gerekli planlamaların yapıldığını da sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum

        Benzer Haberler

        Ayancık'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Ayancık'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'taki ANALİG Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Sinop'taki ANALİG Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Ayancık'ta futbol müzesi açıldı
        Ayancık'ta futbol müzesi açıldı
        Ayancık'ta seyir halindeki otomobil yandı
        Ayancık'ta seyir halindeki otomobil yandı
        Kruvaziyer "Astoria Grande" 899 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi
        Kruvaziyer "Astoria Grande" 899 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi